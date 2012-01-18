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冯涛股市实时分析 | 2012年 1月 18日 星期三 12:29 BJT

18日午间分析：2300再度得而复失

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

承接昨日强势反弹，今日沪综指早盘一度乘胜追击冲上2300点关口，但是随着银行、煤炭等权重股的下跌，该关口再次得而复失，虽然盘中不乏活跃个股，但是上方压力显而易见，午盘沪综指报收於2290.81点，下跌0.33%。

笔者认为，2300-2400点一线是前期低点，被顺利攻破後目前则变成反弹的一道坎儿，2300点关口必将成为多空双方激烈的争夺地带。因此，投资者不可对後市过於盲目乐观。（完）

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