18日午间分析：2300再度得而复失

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛
承接昨日强势反弹，今日沪综指早盘一度乘胜追击冲上2300点关口，但是随着银行、煤炭等权重股的下跌，该关口再次得而复失，虽然盘中不乏活跃个股，但是上方压力显而易见，午盘沪综指报收於2290.81点，下跌0.33%。
笔者认为，2300-2400点一线是前期低点，被顺利攻破後目前则变成反弹的一道坎儿，2300点关口必将成为多空双方激烈的争夺地带。因此，投资者不可对後市过於盲目乐观。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。