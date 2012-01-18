18日盘後分析：节前维持震荡格局

经过昨日的强劲上涨之後，面对2300点重要阻力位，多方未能再接再厉，今日A股市场全天呈现震荡下探走势，尽管沪综指一度跃上2300点关口，但是受到权重股拖累，最终该关口得而复失，尾盘沪综指最终报收於2266.38点，下跌1.39%。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

经过昨日的强劲上涨之後，面对2300点重要阻力位，多方未能再接再厉，今日A股市场全天呈现震荡下探走势，尽管沪综指一度跃上2300点关口，但是受到权重股拖累，最终该关口得而复失，尾盘沪综指最终报收於2266.38点，下跌1.39%。

本周是春节前最後一个交易日，受到假期效应的影响，以及短线获利盘的压制，今日投资者获利了结意愿较为强烈，市场热情明显降温，导致股指重心有所下移。

笔者认为，目前距离春节收官仅剩下两个交易日的时间，在没有突发利好支撑下，大盘很难有所作为。鉴於A股市场近期的急涨急跌格局是不可避免的，那麽这也将成为近期A股市场的一个总体概况。

当前的经济环境决定了多空双方的争夺势必激烈，这也导致了A股市场的震荡幅度有所加大，直接加大了投资者的操作难度。

众所周知，政策和资金是促成反弹的两大要素，但如果仅仅是政策刺激和资金推动，那麽这次行情只能定义为中级反弹行情，因为我们不能指望政策总是保持着这样激进的速度，当资金和政策都进入扩张瓶颈後，指数和个股的短期杀伤力将会是相当巨大的。

一般来讲，指数构成有效突破有两个条件：其一是成交量，向上突破必须有成交金额的配合；其二，就是出现持续的热点。目前的成交水平不足以支撑股指向上大幅拓展空间，而从管理层态度看，指数其下跌空间也不会太大，因此节前A股市场仍将维持震荡格局。

最後要提醒投资者的是，沪市首份年报令投资者黯然神伤，在未来一段时间，要警惕业绩压力来袭。节後上市公司将会陆续，届时势必会对市场形成一定的压力。（完）

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