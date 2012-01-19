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冯涛股市实时分析 | 2012年 1月 19日 星期四 12:05 BJT

19日午间分析：两市早盘震荡收高

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

受央行逆回购以及昨夜欧美股市收高的提振，今日A股市场再度向2300点关口发起冲击。早盘沪深两市股指开盘後即震荡上行，沪综指一度再度攀上2300点关口，但是随着钢铁等权重股的回落，该关口再度得而复失，盘中不乏热点个股，黄金股成为其中的佼佼者，午盘沪综指报收於2286.89点，上涨0.90%。

笔者认为，目前大盘处在上有压力、下有支撑的局面中，管理层呵护股市意图较为明显，同时政策放松预期随着去年四季度数据出台得到强化，但是目前正值春节长假前夕，资金面吃紧、节日效应以及外部环境等等不利因素也在困扰市场，预计大盘节前仍将以震荡为主基调。（完）

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