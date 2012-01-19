19日盘後分析：当前局面是各方博弈的结果

面对2300点一线成交密集区，今日沪综指再次攻克未果。在朦胧利好以及昨夜欧美股市收涨的提振下，全天大盘呈现震荡走高态势。虽然沪综指一度站上2300点关口，但是由於临近春节长假，同时该关口压力较重，多方最终无功而返，尾盘沪综指最终报收於2296.08点，上涨1.31%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

面对2300点一线成交密集区，今日沪综指再次攻克未果。在朦胧利好以及昨夜欧美股市收涨的提振下，全天大盘呈现震荡走高态势。虽然沪综指一度站上2300点关口，但是由於临近春节长假，同时该关口压力较重，多方最终无功而返，尾盘沪综指最终报收於2296.08点，上涨1.31%。

从技术层面分析，股指依托5日均线缓慢上行，显示後市反弹有望延续，但是在稍早的文章中笔者曾经提及，反弹能否持续的一个重要原因就是成交量有效放大，面对短线获利盘以及前期套牢盘的双重压力，就目前的成交水平股指很难再上一个台阶，明日是春节前最後一个交易日，预计大盘或将维持震荡格局。

从今日盘面观察，权重股再次承担起引领指数的责任，金融股、有色有效的稳定了市场重心，相比于权重股，中小盘股分化较为明显，维持市场活跃的同时也反映出当前市场分歧仍然较大。

今日是春节前倒数第二个交易日，经过周二的大涨後，周三股指再度震荡回落，而今日股指再度逼近2300点关口，对於短线股指波动加剧的背後，笔者认为，正是各方力量博弈的结果。

众所周知，政策是本轮反弹的发端，政策也必将成为本轮反弹行情持续的关键。对於本周二以及今日大盘的上涨，主要原因还是管理层所释放出的利好消息。

先不说之前管理层呵护股市明显的意图，近两日市场始终充斥着朦胧利好，如地方养老金入市、央行连续逆回购以及去年四季度经济数据强化了政策放松预期等等，正是在这样的背景下，多方才不遗余力的推动反弹。

不过，虽然说利好预期能暂时扭转短线的颓势，但是并不能扭转市场中期趋势，况且当前所处的市场环境，实体经济增速放缓，上市公司业绩下滑，资金面趋紧，外部环境恶劣等等这些不利因素都成为空方手中的“武器”，也正是因为有这些不确定性因素的存在，多空双方近期始终呈现胶着的态势。

目前距离春节还有一个交易日，节日效应逐渐显现，投资者无心恋战、落袋为安的心理将阻碍指数反弹，在没有突发利好支撑下，大盘很难有所作为。（完）

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