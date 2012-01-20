20日午间分析：沪指早盘站上2300

在外围市场继续盘升的提振下，今日A股市场早盘小幅收高，在权重股稳定、个股活跃的背景下，沪综指再度站上2300点关口上方，农业、酿酒、旅游酒店等板块涨幅靠前，午盘沪综指报收於2304.59点，上涨0.37%。

今日是春节长假前最後一个交易日，市场整体表现稳健，政策因素是本轮反弹的发端，但对资金面状况的担忧却左右着A股反弹步伐，同时面对2300点一线的压力，A股市场或将维持高位震荡。目前看大盘节後仍有反弹空间，因此投资者可持股过节。（完）