20日午间分析：沪指早盘站上2300

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛
在外围市场继续盘升的提振下，今日A股市场早盘小幅收高，在权重股稳定、个股活跃的背景下，沪综指再度站上2300点关口上方，农业、酿酒、旅游酒店等板块涨幅靠前，午盘沪综指报收於2304.59点，上涨0.37%。
今日是春节长假前最後一个交易日，市场整体表现稳健，政策因素是本轮反弹的发端，但对资金面状况的担忧却左右着A股反弹步伐，同时面对2300点一线的压力，A股市场或将维持高位震荡。目前看大盘节後仍有反弹空间，因此投资者可持股过节。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。