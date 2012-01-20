一周综述：兔年“完美”收官 期待A股“龙抬头”

受到昨夜欧美市场收涨以及消息面偏暖等利好消息的提振，兔年最後一个交易日A股市场以红盘报收。其中在金融、地产等权重股的带动下，沪综指震荡走高并再度站上2300点关口，盘中个股活跃度明显提高，节日气氛较为浓厚，尾盘沪综指最终报收於2319.12点，上涨1.00%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到昨夜欧美市场收涨以及消息面偏暖等利好消息的提振，兔年最後一个交易日A股市场以红盘报收。其中在金融、地产等权重股的带动下，沪综指震荡走高并再度站上2300点关口，盘中个股活跃度明显提高，节日气氛较为浓厚，尾盘沪综指最终报收於2319.12点，上涨1.00%。

从技术层面分析，今日股指收盘成功站上2300点关口，显示本轮反弹有望延续，不过美中不足的是成交量始终无法持续放大，在短线获利盘以及前期套牢盘的双重压力下，以现有的成交水平，指数很难有所作为。

目前虽然沪综指突破了2300点重要阻力位，但是接下来要面临2350点一带的压力，节前稳定为主，节後反弹如若延续，大盘将要面对诸多不利因素的考验。

在上周的文章中，笔者曾经提到过，2300-2400点一线是前期低点，被顺利攻破後目前则变成反弹的一道坎，而2500点则是一段时间以来的密集成交区，再往上2800点也聚集着更多的套牢筹码。可见，市场要想突破必须具备两个条件，其一是沪市单边成交连续维持在千亿以上；其二是有持续的热点。

本周是春节长假前的最後一个交易周，总体上呈现稳步攀升、波动加剧的特点。可以说，当前的经济环境决定了多空双方的争夺势必激烈，这也导致了A股市场的震荡幅度有所加大。

众所周知，政策是本轮反弹的发端，政策也必将成为本轮反弹行情持续的关键。对於本周二、本周四以及今日大盘的上涨，主要原因还是管理层所释放出的利好消息。

先不说之前管理层呵护股市明显的意图，本周市场始终充斥着朦胧利好，如地方养老金入市、央行连续逆回购、去年四季度经济数据强化了政策放松预期以及1月银行信贷投放再现“井喷”等等，正是在这样的背景下，本周沪综指才能经过多次努力後重新站上2300点关口。

不过，虽然政策和资金是促成反弹的两大要素，但如果仅仅是政策刺激和资金推动，那麽这次行情只能定义为中级反弹行情，因为我们不能指望政策总是保持着这样激进的速度，当资金和政策都进入扩张瓶颈後，指数和个股的短期杀伤力将会是相当巨大的。

笔者认为，利好预期能暂时扭转短线的颓势，但是并不能扭转市场中期趋势，况且当前所处的市场环境，实体经济增速放缓，上市公司业绩下滑，资金面趋紧，外部环境恶劣等等这些不利因素都成为空方手中的“武器”，也正是因为有这些不确定性因素的存在，多空双方近期始终呈现胶着的态势。

一方面，本周公布的经济数据显示，中国去年四季度GDP及12月份投资、消费数据均好於预期，显示之前的政策微调开始起效。尽管本次公布的数据呈现亮点，但是仍不能掩盖目前经济面临的严峻形势。预计今年上半年经济增速仍处於探底过程中，虽然“软着陆”可期，但是我国经济的复苏之路仍然道远途长。

另一方面，来自上市公司业绩的压力不可避免。2011年上市公司总体业绩下滑已成定局，随着年报公布期的临近，市场对於企业盈利的担忧不断积聚，而这种担忧直接反映到盘面上就是未来市场很有可能出现“业绩杀”行情。

对於节後A股市场的走势，笔者认为，本轮超跌反弹还是有望延续的，但是至于高度和力度，投资者应该抱着谨慎的态度对待。建议投资者关注指标股动向和成交金额的变化，如果成交持续出现萎缩就要小心了。

操作上，节後投资者不宜盲目追高，而仓位较重的投资者可适当调整持仓比例。（完）

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