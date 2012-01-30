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冯涛股市实时分析 | 2012年 1月 30日 星期一 11:58 BJT

30日午间分析：沪指早盘弱势震荡

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

尽管在春节长假期间，外围市场普遍走好，但是在养老金暂不入市等不利消息影响下，今日A股市场早盘呈现弱势震荡态势，其中沪综指围绕2300点关口震荡整理，盘中金融、地产等权重股表现疲弱，午盘沪综指报收於2311.70点，下跌0.32%。

笔者认为，经过节前的连续反弹後，目前沪综指接近60日均线，虽然外围走好对A股形成一定的提振，但是短线市场仍存在较大的不确定性，同时面对60日线的反压，指数能否突破还有待观察。（完）

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