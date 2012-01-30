30日盘後分析：反弹基础是否依然牢靠

龙年首个交易日，A股市场遭遇利空侵袭，投资者预期的开门红并未兑现。尽管春节长假期间外围市场普遍走好，但是在多重利空因素的共振下，沪综指再度失守2300点整数关口，反弹受阻迹象明显。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

龙年首个交易日，A股市场遭遇利空侵袭，投资者预期的开门红并未兑现。尽管春节长假期间外围市场普遍走好，但是在多重利空因素的共振下，沪综指再度失守2300点整数关口，反弹受阻迹象明显。

从今日股指运行走势看，大盘未能延续节前的反弹走势有以下几点原因：

首先，人力资源和社会保障部新闻发言人尹成基在20日召开的新闻发布会上说，养老金暂无入市计划。关於养老金入市的说法，人保部与证监会出现了不同的说法，加剧了市场对於後市走势的分歧，也在一定程度上抑制了资金的参与热情。

其次，从技术层面分析，节前股指连续反弹，不仅成功跃上2300点关口，同时逐步逼近60日均线压力位，回顾从去年四月份开始的调整，盘中不管出现何种级别的反弹，指数始终无法跃上60日均线，说明该均线成为指数面前一道重要的“坎儿”，而今日面对这道坎儿，多方再度败下阵来，不能不说就目前的市场环境，有效突破60日均线难度较大。

再次，政策进一步放松预期落空。春节前下调存款准备金率的预期再度落空，加剧了市场的谨慎情绪，同时管理层关於股市众口不一的说法也使得本已明确的政策预期再度不明朗化。

最後，节後资金面再度趋紧。节前央行逆回购操作所投放的资金即将到期，且本周公开市场到期资金仅10亿元，导致节前缓和的资金面重新紧张；同时，本周解禁市值比前一周增加163.17亿元，增加幅度为52.62%。

总的来说，短期内A股仍存在较多的不确定性，同时目前市场的情绪波动依旧存在不稳的迹象，对於後市反弹能否延续，投资者应该抱着谨慎的态度对待。

众所周知，本轮行情由技术超跌为导火索，政策松动预期以及流动性改善，从而诱发了本轮反弹行情，因此，反弹能否延续更多的取决於上述因素，投资者在判断後市走势的时候应该重点思考本轮反弹行情的基础是否依然存在。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。