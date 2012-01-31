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冯涛股市实时分析 | 2012年 1月 31日 星期二 11:57 BJT

31日午间分析：沪指早盘低位震荡

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

在多空消息交织的背景下，今日A股市场早盘继续呈现低位震荡态势。早盘沪深两市股指双双小幅高开，随後股指出现冲高回落，盘中个股分化迹象较为明显，午盘沪综指报收於2289.42点，微涨0.19%。

近期市场消息面充斥着各种利好利空消息，而大盘也处於上有阻力、下有支撑的两难境地，经过前期的反弹後，目前股指持续上行的动力明显不足，成交量和政策面变化可能成为左右短期A股市场走势的重要变量，投资者需密切关注其最新动向。（完）

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