31日盘後分析：以静制动 静观其变

受到利好利空消息交织的影响下，今日A股市场继续呈现震荡调整态势，投资者观望情绪渐浓，而节前刚刚有所恢复的信心又出现了一定程度上的动摇，两市成交量明显萎缩，尾盘沪综指最终报收於2292.61点，微涨0.33%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到利好利空消息交织的影响下，今日A股市场继续呈现震荡调整态势，投资者观望情绪渐浓，而节前刚刚有所恢复的信心又出现了一定程度上的动摇，两市成交量明显萎缩，尾盘沪综指最终报收於2292.61点，微涨0.33%。

龙年伊始，连续两个交易日A股市场表现较为疲软，均呈现弱势盘整格局，成交量较节前的明显萎缩显示市场信心再度不足，在这样的市场环境下，A股市场的走势也象迷雾一样笼罩着每个投资者。

在节前的文章中，笔者曾建议投资者持股过节，等待节後机会，但是目前就短期而言，A股市场後市仍然存在较多的不确定性因素，在没有突发性利好的背景下，大盘难以摆脱震荡格局，投资者可能还要在继续等待。

众所周知，本轮反弹行情是在技术超跌、政策松动预期以及流动性改善共同作用下形成的，在没有新的因素出现前，反弹延续还是终结也更多的取决於上述因素的变化，笔者认为，目前A股的风险来自於不确定性。

首先，政策不确定。欧债危机继续蔓延，美国经济前景仍不明朗，而国内经过一系列紧缩政策後，已经初见成效，但是面对日益放缓的经济增速，政策到底如何调整，目前仍无法确定，笔者认为可能还要等待一两个月的时间，关注一下经济数据的变化而定。

其次，管理层态度不确定。和国际市场上政府积极态度形成鲜明对比的是，我国政府一直“不作为”。就股市而言，面对不断蒸发的股票市值，除了节前象征性的呵护股市後，管理层一直没有拿出实质性、可行性的措施。养老金入市、新股发行制度改革、国际板等等都还停留在口头阶段，甚至管理层之间对於上述问题也出现了较大的分歧，在这样的环境下，对於投资者而言，更加难以抉择。

再次，企业盈利预期的不确定。在宏观政策尚未有新的定论之前，企业盈利预期也存在着较大的不确定性。在现行的紧缩调控政策下，虽然出现结构性调整，但是还是制约了部分企业的发展，同时近两年外部环境的恶劣，出口企业受损较大，内需又没有真正启动，造成一季度企业盈利预期的下降。

最後，市场估值水平的不确定性。由於2011年年报还未完全披露，再加上一季度企业盈利预期下降，因此A股市场当前估值水平是仍旧高估还是合理，目前很难有个确切的衡量标准。

这麽多的不确定性加总在一起，就代表着市场的系统性风险仍未完全释放，目前市场中积极和消极的因素错综复杂交织在一起，但相比前段时间一边倒的利空环境，近期毕竟出现了转暖的信号，不过投资者信心的恢复以及管理层政策的最终确定都需要一个相对较长的过程，此时最好的策略就是以静制动，静观其变。（完）

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