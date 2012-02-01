1日盘前分析：A股仍处於纠结中

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛
昨日A股市场延续了节後缩量震荡整理态势。受到不确定因素的影响，市场观望情绪渐浓。今日市场关注的焦点集中在即将公布的官方PMI数据，其数据的好坏或将对市场产生一定的引导作用。
从2012年1月看，沪综指累计上涨4.24%，深成指累计上涨4.31%。在2011年最後两个月的连续月线收阴之後，A股终於在新年实现“红一月”。不过，与外围市场相比，A股涨幅还是落在队尾，而期间创业板个股的杀跌更是惨烈非常。
笔者认为，目前就短期而言，A股市场後市仍然存在较多的不确定性因素，在没有突发性利好的背景下，大盘难以摆脱震荡格局，投资者可能还要在继续等待。
市场此前普遍预期PMI指数重回荣枯线下方，但是如果数据公布仍在荣枯线以上，那无疑对市场将是极大的刺激，股指或将挑战关键阻力位。
消息面，国务院总理温家宝1月31日上午主持召开国务院第六次全体会议，讨论即将提请十一届全国人大五次会议审议的《政府工作报告（徵求意见稿）》。
温家宝指出，今年是“十二五”时期承上启下的重要一年，也是本届政府任期的最後一年，改革发展任务繁重而艰巨。必须永不停顿地推进经济体制、政治体制等各领域的改革，加强顶层设计，力求在重点领域和关键环节取得新的突破，着力解决一些重大经济社会问题。
温家宝强调，过去一年，我们巩固和扩大了应对国际金融危机冲击成果，国民经济继续朝着宏观调控预期的方向发展，呈现增长较快、价格趋稳、效益较好、民生改善的良好态势。当前，我国发展仍处於重要战略机遇期，在较长时期内继续保持经济平稳较快发展具备不少有利条件。
另外，截至1月31日，285家创业板上市公司2011年年度业绩预告悉数披露完毕。其中，2家已披露年度报告，14家已披露业绩快报。综合公司业绩预告公告及Wind数据，预计全部创业板公司2011年净利润合计约220.14亿元，较上年同期增长17.7%。若以1月31日收盘价计，285家创业板上市公司总市值约为6656.13亿元，整体市盈率约30倍。这一估值水平已低於不少创业板公司发行市盈率。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。