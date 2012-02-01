1日盘前分析：A股仍处於纠结中

昨日A股市场延续了节後缩量震荡整理态势。受到不确定因素的影响，市场观望情绪渐浓。今日市场关注的焦点集中在即将公布的官方PMI数据，其数据的好坏或将对市场产生一定的引导作用。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场延续了节後缩量震荡整理态势。受到不确定因素的影响，市场观望情绪渐浓。今日市场关注的焦点集中在即将公布的官方PMI数据，其数据的好坏或将对市场产生一定的引导作用。

从2012年1月看，沪综指累计上涨4.24%，深成指累计上涨4.31%。在2011年最後两个月的连续月线收阴之後，A股终於在新年实现“红一月”。不过，与外围市场相比，A股涨幅还是落在队尾，而期间创业板个股的杀跌更是惨烈非常。

笔者认为，目前就短期而言，A股市场後市仍然存在较多的不确定性因素，在没有突发性利好的背景下，大盘难以摆脱震荡格局，投资者可能还要在继续等待。

市场此前普遍预期PMI指数重回荣枯线下方，但是如果数据公布仍在荣枯线以上，那无疑对市场将是极大的刺激，股指或将挑战关键阻力位。

消息面，国务院总理温家宝1月31日上午主持召开国务院第六次全体会议，讨论即将提请十一届全国人大五次会议审议的《政府工作报告（徵求意见稿）》。

温家宝指出，今年是“十二五”时期承上启下的重要一年，也是本届政府任期的最後一年，改革发展任务繁重而艰巨。必须永不停顿地推进经济体制、政治体制等各领域的改革，加强顶层设计，力求在重点领域和关键环节取得新的突破，着力解决一些重大经济社会问题。

温家宝强调，过去一年，我们巩固和扩大了应对国际金融危机冲击成果，国民经济继续朝着宏观调控预期的方向发展，呈现增长较快、价格趋稳、效益较好、民生改善的良好态势。当前，我国发展仍处於重要战略机遇期，在较长时期内继续保持经济平稳较快发展具备不少有利条件。

另外，截至1月31日，285家创业板上市公司2011年年度业绩预告悉数披露完毕。其中，2家已披露年度报告，14家已披露业绩快报。综合公司业绩预告公告及Wind数据，预计全部创业板公司2011年净利润合计约220.14亿元，较上年同期增长17.7%。若以1月31日收盘价计，285家创业板上市公司总市值约为6656.13亿元，整体市盈率约30倍。这一估值水平已低於不少创业板公司发行市盈率。（完）

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