1日午间分析：2300点得而复失

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘继续呈现震荡整理态势。尽管1月份PMI数据高於市场预期，但是由於指数上方阻力较重，沪综指再度2300点关口得而复失，两市继续保持较低的成交水平，显示市场谨慎情绪浓厚，午盘沪综指报收於2282.89点，下跌0.42%。

从技术层面分析，2300点仍是股指短期重要的技术阻力位，由於该点位前期套牢盘较多，要想顺利突破这一关口，必须成交量有效配合。

中国宏观经济先行指标--2012年1月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.5，连续第二个月回升，高於市场预期，显示宏观经济增速回落过程趋缓。从上年12月份的投资、出口增速变化看，预计未来经济增速仍将呈回调态势，但趋稳的迹象将渐趋明显。

笔者认为，短期政策面、资金面限制了指数的发挥，同时技术压力在一定程度上也限制了多方的发挥，虽然消息面不乏利好消息，但是大盘短期内大盘难以摆脱震荡格局。（完）

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