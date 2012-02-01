1日盘後分析：当前政策倾向是关键

尽管今日公布的1月份PMI数据超出此前市场预期，但是A股市场似乎并不“买账”，延续了节後弱势震荡整理态势。盘中沪综指一度冲上2300点关口，但是受到资金面以及技术面压力的影响，该关口最终得而复失，尾盘沪综指报收於2268.08点，下跌1.07%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

尽管今日公布的1月份PMI数据超出此前市场预期，但是A股市场似乎并不“买账”，延续了节後弱势震荡整理态势。盘中沪综指一度冲上2300点关口，但是受到资金面以及技术面压力的影响，该关口最终得而复失，尾盘沪综指报收於2268.08点，下跌1.07%。

从盘面观察，此前表现较为强劲的有色金属、煤炭、非银行金融等强周期板块纷纷掉头向下，这也成为今日拖累股指的重要力量，虽然石化双雄力挺股指，但是市场进场意愿不高，同时也在一定程度上限制了市场做多人气。

中国宏观经济先行指标--2012年1月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.5，连续第二个月回升，高於市场预期，显示宏观经济增速回落过程趋缓。从上年12月份的投资、出口增速变化看，预计未来经济增速仍将呈回调态势，但趋稳的迹象将渐趋明显。

笔者认为，短期政策面、资金面限制了指数的发挥，同时技术压力在一定程度上也限制了多方的发挥，虽然消息面不乏利好消息，但是大盘短期内大盘难以摆脱震荡格局。

一方面，投资者面对的是A股市场仍未明朗的政策面和并不乐观的资金面，另一方面，消息面时不时的吹暖风给市场带来了结构性机会，在这种矛盾的市场环境，投资者该如何操作呢？

过去的经历告诉我们，炒股要跟着政策走，那麽目前政策的态度如何呢？政策态度取决於经济环境，目前我国的宏观经济面临着进退维谷左右两难的局面，在外部经济环境恶化、国内内需不振的干扰下，经济走势变得扑朔迷离，从而也决定了目前的政策取向难有明确定论。

在复杂的经济环境和资金压力下，管理层的态度始终是犹豫的，又要保证经济增长又要抑制通货膨胀又要维持股市稳定。管理层的观望带来了市场的观望，目前A股市场不仅长期趋势取决於政策，短期的走势也在很大程度上受管理层政策所左右。

笔者认为，在政策倾向没有进一步明朗之前，盘整格局一时间也难以改变，投资者应对此提高警惕。（完）

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