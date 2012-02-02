2日午间分析：反弹连续遇阻

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日A股市场早盘继续呈现低位震荡整理态势。早盘沪深两市股指小幅高开，随後沪综指一度上攻2300点关口，但是无奈上方压力沉重，同时量能未能有效配合，最终冲高回落，午盘沪综指报收於2275.04点，微涨0.31%。
从技术层面看，当前点位附近指数面临的压力较大，行情若想延续，放量突破60日均线压制将成为关键，不过目前大盘连续缩量震荡数个交易日，存在不进则退的风险。
笔者认为，虽然1月PMI小幅回升暗示中国经济回调过程逐步趋稳，但是货币政策放松的下一个时间节点仍难尽快出现，同时欧债危机依然朴素迷离。鉴於内外的复杂形势，预计反复震荡或将是近期指数运行的主旋律。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。