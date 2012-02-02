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冯涛股市实时分析 | 2012年 2月 2日 星期四 11:57 BJT

2日午间分析：反弹连续遇阻

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘继续呈现低位震荡整理态势。早盘沪深两市股指小幅高开，随後沪综指一度上攻2300点关口，但是无奈上方压力沉重，同时量能未能有效配合，最终冲高回落，午盘沪综指报收於2275.04点，微涨0.31%。

从技术层面看，当前点位附近指数面临的压力较大，行情若想延续，放量突破60日均线压制将成为关键，不过目前大盘连续缩量震荡数个交易日，存在不进则退的风险。

笔者认为，虽然1月PMI小幅回升暗示中国经济回调过程逐步趋稳，但是货币政策放松的下一个时间节点仍难尽快出现，同时欧债危机依然朴素迷离。鉴於内外的复杂形势，预计反复震荡或将是近期指数运行的主旋律。（完）

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