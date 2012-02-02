2日盘後分析：持有确定性的品种

现在也许是一年中最冷的时候，A股市场也是寒气逼人。节後A股市场连续三个交易日的缩量调整，让投资者难免有些失望，不过今日在金融、地产等权重股的带动下，沪综指再次发力，经过“不懈的努力”终於再度站上2300点关口，两市成交量也出现了放大态势。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

现在也许是一年中最冷的时候，A股市场也是寒气逼人。节後A股市场连续三个交易日的缩量调整，让投资者难免有些失望，不过今日在金融、地产等权重股的带动下，沪综指再次发力，经过“不懈的努力”终於再度站上2300点关口，两市成交量也出现了放大态势。

对於节後的市场走势，可以用一个字来形容，那就是乱。首先，市场环境乱，利好利空政策满天飞，搞得投资者晕头转向，其次，市场热点乱，那麽是什麽因素造就了市场的乱，而在目前混乱的市场环境背後又预示着什麽呢？

对於本周A股市场的走势，相信很多投资者感到困惑，节前的红包行情戛然而止，消息面、资金面以及技术面对指数形成明显的压制，但是无论继续向上还是向下寻支撑，股指都显得犹犹豫豫，到底是什麽原因造成现在的局面？

国际影响是其一，政策动向是其二，市场情绪是其三，下面我们分别进行分析。

首先，牵一发而动全身，欧债危机继续蔓延，美国经济复苏缓慢，这些都极大的动摇了投资者的信心，在悲观情绪的渲染下， A股市场也免不了受到波及，节後两市成交量明显萎缩，也在一定程度上反映了当前市场谨慎的心理。

其次，节前市场一致预期央行调准，但是预期并未兑现，同时养老金暂无入市计划等不利消息使得大多数投资者投资预期发生了变化。而节前、节後管理层两种截然不同的态度我们可以看出，市场是有其自身的运行规律的，节前人为的刺激就目前来看有点拔苗助长的感觉，而现在，则需要市场继续用时间来进行自身的调节和修复。

最後，近一段时间股指连续上攻2300点关口屡屡受挫，再加上预期中政策并没有兑现，这在市场中产生了极为不利的负面情绪，近期市场无论下跌还是反弹受阻，尽管没有出现恐慌氛围，但是根据久盘必跌的历史经验看，连续上攻受挫反而加剧这一情绪的蔓延。

总的来说，今日股指在权重股的带动下站上2300点关口，市场人气得到一定的恢复，不过，目前来看，多空双方围绕2300点附近的争夺战仍未结束，由於2300点上方前期套牢盘较多，若想有效突破，仍需量能的配合。

从市场热点和机会上看，笔者认为现阶段的特征或将贯穿今年大部分时间，也许投资者应该熟悉和习惯这种市场环境，及时地调整操作策略。

操作上，在目前宏观经济走势、管理层政策倾向以及国际市场变化等等诸多方面存在这种多不确定因素的整体环境下，持有确定性的品种才是安全的策略。何谓确定性品种，一方面，符合国家今年的政策导向，另一方面，我们确实能看到业绩增长的趋势。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。