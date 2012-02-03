3日盘前分析：60日均线难一蹴而就

受隔夜欧美股市大涨提振，在金融股等权重股放量上涨带动下，沪综指昨日震荡上扬，并再度站上2300点关口上方，成交量有所放大。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受隔夜欧美股市大涨提振，在金融股等权重股放量上涨带动下，沪综指昨日震荡上扬，并再度站上2300点关口上方，成交量有所放大。

分析人士认为，金融股前期相对抗跌及2日集体发力上攻，除其估值水平处於历史低位外，H股在上方“领路”作用是关键原因。权重股尤其是银行股的低估值以及较好的业绩支撑封杀了股指大幅下跌的空间。

今日是本周的最後一个交易日，在投资者预期周末或有利好出现的情况下，大盘或将挑战60日均线的压制。不过，笔者认为，由於60日线是重要的阻力位，要想有效攻克60日均线的压制困难不小，短期内股指上攻60日线不会一蹴而就。

从市场热点和机会上看，笔者认为现阶段的特征或将贯穿今年大部分时间，也许投资者应该熟悉和习惯这种市场环境，及时地调整操作策略。

消息面，清理整顿各类交易场所工作会议暨部际联席会议第一次会议2日在京召开。会议协调动员各地人民政府和相关部门力量，全面推进清理整顿工作。联席会议召集人、中国证监会主席郭树清表示，此次清理整顿对象包括各种从事权益类交易、大宗商品中远期交易及其他标准化合约交易的交易场所。他强调，不能变相搞均等份额，不能变相搞股票交易，不能变相搞期货、金融衍生品交易。应尽快启动方案实施，确保在6月30日前完成各项工作。（完）

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