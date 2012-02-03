3日午间分析：沪指早盘窄幅震荡

临近周末，A股市场并未延续昨日的强势，早盘呈现窄幅横盘震荡整理态势。面对上方阻力，股指再次冲击未果，不过好在2300点支撑还在，总算有惊无险，午盘沪综指报收於2310.87点，下跌0.07%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

临近周末，A股市场并未延续昨日的强势，早盘呈现窄幅横盘震荡整理态势。面对上方阻力，股指再次冲击未果，不过好在2300点支撑还在，总算有惊无险，午盘沪综指报收於2310.87点，下跌0.07%。

从早盘盘面观察，盘中热点散乱，缺乏明显持续的热点板块，水泥、有色金属和煤炭等板块则遭遇了资金打压，不过银行股继续保持稳健的走势。

截至2月2日，1533家上市公司披露了2011年业绩预告，占公司总数近七成。其中，预增、扭亏和预盈公司共计1031家，另外351家公司预计业绩下滑、144家公司预亏，共计495家，占已发布预告公司总数32.09%。当前已有大量上市公司披露了年报预告，公司业绩下滑态势值得警惕，投资者谨防“业绩杀”。

笔者认为，短期A股运行趋势相对乐观，不过股指要想再上一个台阶，基本面支持必不可少。当前A股所处环境依然复杂，政策面以及资金面都存在一定的变数，投资者仍需保持必要的谨慎。（完）

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