一周综述：反弹能否看高一线？

今日A股市场再接再厉，午後在地产、金融等权重股继续发力的带动下，大盘再度震荡上行，其中沪综指成功站上60日均线，後市走势再现“曙光”。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场再接再厉，午後在地产、金融等权重股继续发力的带动下，大盘再度震荡上行，其中沪综指成功站上60日均线，後市走势再现“曙光”。

统观节後首周市场走势，大盘先抑後扬，沪综指重心稳步上移，连续攻克2300点关口以及60日均线使得投资者信心回升，不过攻坚过程可谓是一波三折，经过了反复的震荡调整後，股指再度上行增加後市继续向上的可能性。

美中不足的是，两市成交量始终未能明显放大，同时虽然今日指数站上60日均线，不仅需要进一步确认，而且还要面对3067点以来的下行通道上轨压力的考验，预计短期多空双方仍将在60日均线附近反复争夺，若成功站稳60日均线，则反弹可看高一线。

龙年伊始，本周A股市场前半周表现较为疲软，後半周重心稳步上移。虽然周K线以红盘报收，但是成交量较节前有所萎缩，与指数涨幅并不匹配，显示当前市场谨慎情绪仍然较浓，在这样的市场环境下，投资者该如何操作呢？

在节前的文章中，笔者曾建议投资者持股过节，等待节後机会，但是目前就短期而言，A股市场後市仍然存在较多的不确定性因素，在没有突发性利好的背景下，投资者可能还要继续采取防守型投资策略，尽量避免追涨杀跌。

首先，过去的经历告诉我们，炒股要跟着政策走，政策态度取决於经济环境，目前我国的宏观经济面临着进退维谷左右两难的局面，在外部经济环境恶化、国内内需不振的干扰下，经济走势变得扑朔迷离，从而也决定了目前的政策取向难有明确定论。

在复杂的经济环境和资金压力下，管理层的态度始终是犹豫的，又要保证经济增长又要抑制通货膨胀又要维持股市稳定。管理层的观望带来了市场的观望，目前A股市场不仅长期趋势取决於政策，短期的走势也在很大程度上受管理层政策所左右。

其次，企业盈利预期的不确定。在宏观政策尚未有新的定论之前，企业盈利预期也存在着较大的不确定性。在现行的紧缩调控政策下，虽然出现结构性调整，但是还是制约了部分企业的发展，同时近两年外部环境的恶劣，出口企业受损较大，内需又没有真正启动，造成一季度企业盈利预期的下降。

截至2月2日，1533家上市公司披露了2011年业绩预告，占公司总数近七成。其中，预增、扭亏和预盈公司共计1031家，另外351家公司预计业绩下滑、144家公司预亏，共计495家，占已发布预告公司总数32.09%。当前已有大量上市公司披露了年报预告，公司业绩下滑态势值得警惕，投资者谨防“业绩杀”。

最後，市场估值水平的不确定性。由於2011年年报还未完全披露，再加上一季度企业盈利预期下降，因此A股市场当前估值水平是仍旧高估还是合理，目前很难有个确切的衡量标准。

总的来说，从市场热点和机会上看，笔者认为现阶段的特征或将贯穿今年大部分时间，也许投资者应该熟悉和习惯这种市场环境，及时地调整操作策略。

笔者认为，短期A股运行趋势相对乐观，不过股指要想再上一个台阶，基本面支持必不可少。当前A股所处环境依然复杂，政策面以及资金面都存在一定的变数，投资者仍需保持必要的谨慎。（完）

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