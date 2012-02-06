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冯涛股市实时分析 | 2012年 2月 6日 星期一 12:18 BJT

6日午间分析：沪指早盘小幅收高

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

继上周後半周股指成功跃上2300点关口以及60日均线後，今日A股市场早盘小幅收高，不过面对3067点以来下降通道的关键阻力位，多方显得有些犹豫，同时成交量不能持续有效放大也限制了指数的发挥，午盘沪综指报收於2339.54点，微涨0.39%。

笔者认为，短期内大盘走势相对乐观，但是60日均线是否有效突破还需确认，同时面对上方重要阻力位，在没有量能的配合下，大盘很难逾越，因此，成交量将成为反弹深化的关键。（完）

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