6日盘後分析：短期大盘相对安全

算上上周後两个交易日，沪综指已经连续三个交易日在2300点关口上方，尽管今日A股市场全天呈现窄幅横盘震荡态势，但是短线看投资者仍可对後市反弹行情延续保持谨慎乐观态度。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

算上上周後两个交易日，沪综指已经连续三个交易日在2300点关口上方，尽管今日A股市场全天呈现窄幅横盘震荡态势，但是短线看投资者仍可对後市反弹行情延续保持谨慎乐观态度。

受周末舆论回暖的积极影响，今日沪深两市股指早盘小幅高开，随後围绕上周五收盘点位呈现横盘震荡态势，虽然盘中指数一度继续震荡反弹，但是无奈量能缺乏，同时上方技术压力较为明显，最终多方无功而返，尾盘沪综指报收於2331.14点，微涨0.03%。

从技术层面分析，60日均线突破不仅需要进一步确认，而且还要面对3067点以来的下行通道上轨压力的考验，同时，量能能否持续放大将成为反弹延续的关键，预计短期股指若成功站稳60日均线，则反弹可看高一线。

对於大盘後市走势，尽管指数近几日表现稳健，但是从盘面看，市场仍存在一定的分歧，而这些分歧是通过以下几点表现出来。

首先，经济前景。1月份PMI数据超预期，不少投资者对未来国内经济前景转为乐观，但是未来全球经济仍存在较大的变数，而本周1月份经济数据将陆续公布，不确定性仍然较大，无论是未来政策走向还是投资预期都将直接影响盘面的变化。

其次，流动性预期。1月份市场指数涨幅较大，但成交量并不理想，场外资金入市不明显，场内资金运作迹象较为明显，说明场外投资者心态的谨慎。同时，春节前央行实施的大量逆回购也将在节後到期，如何平衡资金的供给与需求是对节後资金面的考验。

最後，近期政策面持续偏暖。比如养老金入市，证监会股市新政继续向前推进等等，但是这些措施都是长期利好股市，短期未必能有立竿见影的效用，提振市场信心有一定积极作用，但是要想扭转大盘中期走势，还是要靠基本面的支持。

总的来说，就短期而言，大盘相对安全，指数再度大幅下跌的可能性较小，在指数稳定的背景下，市场结构性机会将会有所增加，投资者控制仓位的同时可适时参与。（完）

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