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冯涛股市实时分析 | 2012年 2月 7日 星期二 12:14 BJT

7日午间分析：沪指退守2300点下方

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到资金面限制以及欧美股市走低等不利因素的影响，今日沪深两市股指再度震荡下挫，沪综指再次回到2300点关口下方，连续反弹後市场做多动能得到一定的消耗，选择震荡整固，午盘沪综指报收於2286.17点，下跌1.93%。

笔者认为，虽然短期股指一度站上60日均线，但是面对上方较强的技术压力位，股指要想有效突破还需要较长时间的震荡换手，同时欧债危机再起，导致外围市场普遍走弱，对A股形成一定的拖累，再加上1月份经济数据以及上市公司年报陆续公布，这些原因都导致市场做多热情下降，不过投资者不必过分悲观。（完）

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