7日盘後分析：期盼管理层的声音

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

面对预期中的政策利好迟迟不能兑现，同时两市成交始终不温不火，再加上欧债危机烽烟再起，种种不利因素叠加在一起，今日A股市场结束连涨势头，全天呈现震荡下挫走势，其中沪综指再度向下寻求整固，不仅失守60日均线，同时也再次回到2300点下方，尾盘沪综指报收於2291.90点，下跌1.68%。

从技术层面分析，沪综指自3067点调整以来就处於一条非常标准的下降通道之中运行。经过连续两个交易日的反弹後，随着股指逼近该技术压力位，在量能无法持续放大的背景下，指数并不具备攻关的条件，面对上方较强的技术压力位，股指要想有效突破还需要较长时间的震荡换手，可以说，下降通道的上轨反压力将成为股指自2132点反弹路上一道重要的坎儿。

从今日盘面观察，大盘出现调整当属意料之中，虽然指数再度失守重要关口，但是盘中并未出现恐慌情绪，个股普跌大都属於震荡消化上方压力。而始於2132点以来的反弹行情，经过近200点的反弹後，超跌得到有效的修复，如果大盘要想反弹进一步深入，那麽必须有基本面或者实质性利好因素的支持。

纵观节前节後市场表现，相信投资者最为期盼的就是来自於管理层的声音，无论是利好还是利空，政策走向的明朗无疑对投资者操作具有明确的指导意义。

目前股指反弹裹足不前，除了信心恢复受到抑制外，政策预期落空、基本面以及技术面等利空因素仍然困扰着市场，虽然政策暖风频吹，但是大都是来自宏观层面的，相比于节前，管理层近期对股市没有任何言论出台，给人一种对市场有听之任之的感觉。

可以说，2132以来的行情至今，投资者其实最害怕的就是这种沉默，指数“进二退一”也好，再度探底也罢，市场各方都在期望管理层能够出台政策，哪怕是表表态。就算是利空因素，早日释放完毕，市场也能迎来新的契机。

笔者认为，目前市场的中期趋势并未完全转向，经过短线的反弹後，投资者很有可能因为追逐活跃板块而陷入下一次调整的危险中。可以说，在股市的内外环境均处严冬季节时，投资者是高度紧张的，市场任何风吹草动都会导致投资者成了惊弓之鸟。

目前A股市场进入了一个非常关键的时期，多空双方在2300点整数关口反复胶着，虽然说2300点仅仅是个数字，无论从技术层面还是从政策层面，都没有什麽实质性的意义。但是对於投资者的信心，2300点无疑是一个临界点。

目前虽然对於後期走势是否要再度探底分歧较大，但是比较统一的观点是向上的反弹空间不大，从这一点可以看出，场内的悲观情绪异常浓厚。股指继续下跌并不可怕，可怕的是随着股指的下跌，市场信心体系彻底瓦解和崩溃。

不过，笔者坚信，随着利空的逐渐兑现，政策面进一步明朗，後市大盘走向将渐趋明朗，黑暗并不可怕，只有在越黑暗的地方，我们才能看到更多的繁星。（完）

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