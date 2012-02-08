8日午间分析：展开2300点拉锯战

今日A股市场早盘继续呈现窄幅震荡整理态势。沪综指围绕2300点关口横盘震荡，目前股指正处於上有压力、下有支撑的格局中，面对上方重要阻力位，指数上行步履蹒跚，盘中个股延续了近期的走势，个股涨跌互现，午盘沪综指报收於2300.59点，微涨0.38%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘继续呈现窄幅震荡整理态势。沪综指围绕2300点关口横盘震荡，目前股指正处於上有压力、下有支撑的格局中，面对上方重要阻力位，指数上行步履蹒跚，盘中个股延续了近期的走势，个股涨跌互现，午盘沪综指报收於2300.59点，微涨0.38%。

从技术面看，虽然今日早盘沪综指再度站上2300点关口，但是成交量萎缩较为明显，以目前的成交水平，大盘要想有所作为还需要较长时间的蓄势，市场以时间换空间运行的可能性较大。

笔者认为，尽管目前市场面临较多的不确定性因素，但是短期内大盘出现系统性风险的概率较低，不过，大盘同时也不具备持续上涨的条件，在当前点位多空拉锯战的背景下，把握结构性机会将成为投资者近期的关注重点。（完）

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