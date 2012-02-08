8日午间分析：展开2300点拉锯战

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日A股市场早盘继续呈现窄幅震荡整理态势。沪综指围绕2300点关口横盘震荡，目前股指正处於上有压力、下有支撑的格局中，面对上方重要阻力位，指数上行步履蹒跚，盘中个股延续了近期的走势，个股涨跌互现，午盘沪综指报收於2300.59点，微涨0.38%。
从技术面看，虽然今日早盘沪综指再度站上2300点关口，但是成交量萎缩较为明显，以目前的成交水平，大盘要想有所作为还需要较长时间的蓄势，市场以时间换空间运行的可能性较大。
笔者认为，尽管目前市场面临较多的不确定性因素，但是短期内大盘出现系统性风险的概率较低，不过，大盘同时也不具备持续上涨的条件，在当前点位多空拉锯战的背景下，把握结构性机会将成为投资者近期的关注重点。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。