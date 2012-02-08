8日盘後分析：“大反攻”背後的关键

就在投资者为周二的下跌“心惊胆颤”的时候，今日A股市场午後突然发力，在有色煤炭板块率先启动的带动下，沪综指一路震荡上行，不仅成功再度站上2300点关口，同时再次将60日均线踩在脚下，盘中个股普涨，尾盘沪综指报收於2347.53点，大涨2.43%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

就在投资者为周二的下跌“心惊胆颤”的时候，今日A股市场午後突然发力，在有色煤炭板块率先启动的带动下，沪综指一路震荡上行，不仅成功再度站上2300点关口，同时再次将60日均线踩在脚下，盘中个股普涨，尾盘沪综指报收於2347.53点，大涨2.43%。

从盘面观察，有色、煤炭等权重股重新活跃，对指数拉抬作用明显，而前期强势的垃圾题材股逐渐退潮，显示当前市场良好的反弹氛围，不过盘中热点能否持续将直接决定反弹高度。

从技术层面看，短期内大盘强势特征较为明显，经过2300点反复震荡整固，今日股指大幅反弹，不过美中不足的是，今日量能并没有出现与当日涨幅相匹配的水平，这使得後市反弹的延续存在一定的变数。同时，当前点位一线聚集了较多的套牢筹码，再加上短线获利盘，没有充分的换手很难一蹴而就。

对於A股後市走势，笔者认为，大盘反弹有望延续，一旦60日均线确认有效突破後，大盘仍有一定的反弹空间，当然还要看当前市场所处的市场环境的变化。

一方面，本周将公布1月份宏观经济数据，尽管出於春节因素的考虑，食品价格上涨有可能推高CPI数据，但是如果最终的数据显示升幅有限，或者符合市场预期，那麽前期一直困扰市场的通胀忧虑将会进一步缓解，这也为管理层政策调控留下了更大的空间。

另一方面，政策预期迟迟不能兑现，这对於市场参与各方而言，无疑是如履薄冰，这也是为什麽今日指数大幅上涨而成交量迟迟不能放大的原因之一，众所周知我国股市是资金推动型，资金的谨慎直接导致股指上行缺乏动力，在继续上攻还是震荡蓄势面前资金仍然犹豫不决。

不过，笔者认为，经过近期市场走势看，大盘处於相对安全的区域，同时一季度流动性改善在一定程度上封杀了大盘再次大跌的空间，未来投资者可在指数稳定的背景下，积极挖掘结构性机会。（完）

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