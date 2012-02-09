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冯涛股市实时分析 | 2012年 2月 9日 星期四 12:02 BJT

9日午间分析：CPI超预期 反弹受阻

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到今日公布的1月份CPI超预期的影响，今日A股市场并未延续昨日的强势反弹，早盘沪综指围绕昨日收盘点位呈现窄幅震荡，盘中个股涨跌互现，午盘沪综指报收於2347.90点，微涨0.02%。

笔者认为，今日大盘走势明显受到超预期的CPI数据影响，CPI数据超出此前市场预期，意味着货币政策放松的空间相对有限，对市场情绪难免形成打击。不过，目前市场仍存在反弹基础，即流动性估值修复，因此，本次反弹并未结束。

中国1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%，结束此前连续五个月下降的趋势，主因春节长假期间食品价格大幅上涨。

分析人士认为，由於当期上游物价仍保持下降趋势，预计後期通胀继续走软是大概率事件。监管层料对物价保持观望态度，政策调整可能会晚于预期。（完）

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