9日午间分析：CPI超预期 反弹受阻

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到今日公布的1月份CPI超预期的影响，今日A股市场并未延续昨日的强势反弹，早盘沪综指围绕昨日收盘点位呈现窄幅震荡，盘中个股涨跌互现，午盘沪综指报收於2347.90点，微涨0.02%。
笔者认为，今日大盘走势明显受到超预期的CPI数据影响，CPI数据超出此前市场预期，意味着货币政策放松的空间相对有限，对市场情绪难免形成打击。不过，目前市场仍存在反弹基础，即流动性估值修复，因此，本次反弹并未结束。
中国1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%，结束此前连续五个月下降的趋势，主因春节长假期间食品价格大幅上涨。
分析人士认为，由於当期上游物价仍保持下降趋势，预计後期通胀继续走软是大概率事件。监管层料对物价保持观望态度，政策调整可能会晚于预期。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。