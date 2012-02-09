9日盘後分析：短期维持强势格局

昨日市场突然放量大涨，很大程度上赌今日公布的1月份CPI数据回升幅度有限，但是从今日CPI数据看，明显超出此前市场预期，但是大盘并没有因此而出现大幅调整的走势，相反，股指全天表现较为平稳。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日市场突然放量大涨，很大程度上赌今日公布的1月份CPI数据回升幅度有限，但是从今日CPI数据看，明显超出此前市场预期，但是大盘并没有因此而出现大幅调整的走势，相反，股指全天表现较为平稳。

早盘股指小幅低开後，围绕昨日收盘点位呈现横盘震荡态势，随着上午CPI数据的出炉，多方一度向2350点阻力位发起攻击，同时量能继续温和放大，不过面对前期成交密集区，指数上攻明显让人感觉到心有余而力不足，尾盘沪综指最终报收於2349.59点，微涨0.09%。

从今日盘面观察，昨日领涨的有色煤炭板块个股再度回到沉寂，市场主流热点明显缺失，可能意味着行情的高度受到一定的限制，不过盘中个股仍保持较高的活跃度，显示当前市场做多热情仍在，这对於反弹的延续起到积极的作用。

从技术层面分析，经过昨日的大涨之後，沪综指不仅一举站上60日均线，更突破了3067点以来的下降通道上轨，2350点附近是股指短期反弹能否继续的关键点位，如果能持续放量有效突破该关口，则反弹的时间和空间都将被打开。今日股指在数据超预期的背景下拒绝调整，充分说明短期大盘处於强势格局中。

中国1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%，结束此前连续五个月下降的趋势，主因春节长假期间食品价格大幅上涨。分析人士认为，由於当期上游物价仍保持下降趋势，预计後期通胀继续走软是大概率事件。监管层料对物价保持观望态度，政策调整可能会晚于预期。

笔者认为，当前市场的主流资金对上半年有比较一致的预期，在流动性持续改善的背景下，A股的下跌风险在减弱。可以说，本轮行情的驱动因素，已经由经济预期转向对流动性预期的反应，未来大盘反弹仍有望延续。

虽然1月份CPI数据超预期，大大降低了短期降准的可能性，但是在流动性改善的背景下，并不会对反弹的延续构成实质性的影响。明日1月份其他主要经济数据会继续披露，基本面上的变化将会直接影响政策走势，从而决定大盘短期的走向。（完）

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