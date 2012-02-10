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冯涛股市实时分析 | 2012年 2月 10日 星期五 11:56 BJT

10日午间分析：沪指早盘冲上2350

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日早盘A股市场继续呈现高位震荡走势。其中沪综指围绕2350点反复震荡，盘中房地产、水泥等权重板块继续强势，成为拉升指数的重要力量，午盘沪综指报收於2357.98点，微涨0.36%。

从技术上分析，2350点一带压力重重，连续两个交易日，多空双方在该点位呈现胶着态势，虽然早盘股指再度攻克了2350点，但是能否有效突破还有待确认。从目前的成交量和趋势来看，股指短期向上突破虽然具有较大难度，但是短期调整力度应该也不会太大。

笔者认为，短期来看，沪综指在2350点数次上攻，显示了多方的信心及能量均极为充足，不过，不排除後市大盘还面临再度重回2350下方震荡的可能。（完）

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