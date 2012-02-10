10日午间分析：沪指早盘冲上2350

从技术上分析，2350点一带压力重重，连续两个交易日，多空双方在该点位呈现胶着态势，虽然早盘股指再度攻克了2350点，但是能否有效突破还有待确认。从目前的成交量和趋势来看，股指短期向上突破虽然具有较大难度，但是短期调整力度应该也不会太大。