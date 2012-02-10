10日午间分析：沪指早盘冲上2350

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日早盘A股市场继续呈现高位震荡走势。其中沪综指围绕2350点反复震荡，盘中房地产、水泥等权重板块继续强势，成为拉升指数的重要力量，午盘沪综指报收於2357.98点，微涨0.36%。
从技术上分析，2350点一带压力重重，连续两个交易日，多空双方在该点位呈现胶着态势，虽然早盘股指再度攻克了2350点，但是能否有效突破还有待确认。从目前的成交量和趋势来看，股指短期向上突破虽然具有较大难度，但是短期调整力度应该也不会太大。
笔者认为，短期来看，沪综指在2350点数次上攻，显示了多方的信心及能量均极为充足，不过，不排除後市大盘还面临再度重回2350下方震荡的可能。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。