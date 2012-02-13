13日午间分析：沪指早盘探底回升

受到上周五欧美股市下跌以及周末消息面利空的影响，今日A股市场结束了上周强劲的反弹走势，早盘呈现大幅低开後震荡回升的走势。早盘沪深两市股指大幅低开，随後在个股活跃的带动下，股指逐步震荡回升，中小盘股表现突出，有效的维系了市场人气，午盘沪综指报收於2355.19点，微涨0.14%。