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冯涛股市实时分析 | 2012年 2月 13日 星期一 12:02 BJT

13日午间分析：沪指早盘探底回升

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到上周五欧美股市下跌以及周末消息面利空的影响，今日A股市场结束了上周强劲的反弹走势，早盘呈现大幅低开後震荡回升的走势。早盘沪深两市股指大幅低开，随後在个股活跃的带动下，股指逐步震荡回升，中小盘股表现突出，有效的维系了市场人气，午盘沪综指报收於2355.19点，微涨0.14%。

笔者认为，1月份信贷数据低於预期，反映流动性季节性放松预期并未兑现，使得近期市场反弹基础有所动摇，同时，外围股市再度走低，势必对A股产生一定的冲击，不过，目前看，大盘运行良好，随着利空风险的释放，市场仍有望延续反弹走势，投资者密切关注2350点压力。（完）

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