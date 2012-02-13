13日午间分析：沪指早盘探底回升

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到上周五欧美股市下跌以及周末消息面利空的影响，今日A股市场结束了上周强劲的反弹走势，早盘呈现大幅低开後震荡回升的走势。早盘沪深两市股指大幅低开，随後在个股活跃的带动下，股指逐步震荡回升，中小盘股表现突出，有效的维系了市场人气，午盘沪综指报收於2355.19点，微涨0.14%。
笔者认为，1月份信贷数据低於预期，反映流动性季节性放松预期并未兑现，使得近期市场反弹基础有所动摇，同时，外围股市再度走低，势必对A股产生一定的冲击，不过，目前看，大盘运行良好，随着利空风险的释放，市场仍有望延续反弹走势，投资者密切关注2350点压力。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。