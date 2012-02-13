13日盘後分析：当前仍可谨慎乐观

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

上周末市场消息面负面因素较多，诸如芜湖地产新政被紧急叫停，1月份新增贷款数据低於预期，欧债危机风云再起等等，受此影响，今日A股市场并未延续上周反弹走势，全天呈现探底回升走势。

不过从股指运行走势看，虽然股指早盘大幅低开，但是在做多热情犹在的背景下，市场快速消化了负面因素的影响，股指也随之探底回升，其中沪综指继续站稳2350点之上，显示市场情绪依然乐观。

从近一段时间市场环境看，利好利空因素交织在一起，但是市场“抵抗力”似乎较前期有了明显的增加。上周末，市场相继传来两大利空消息。

一是，中国龙年首月金融机构新增人民币贷款不足8,000亿，大幅低於市场预期，其中M1增速明显偏低，M2增速亦探至多年来低点。从货币数据偏低来看，既显示央行政策调控力度未有实质放松，稳健的基调没有发生明显变化，也表明实体经济活力继续下降。

不过，考虑到中国经济增长放缓可能带来的压力，央行未来下调存款准备金率可能性依旧存在，但是在时机选择上可能会更为慎重。

二是，仅实行了三天的芜湖房地产新政被紧急叫停，令投资者对内地楼市调控有所松动的憧憬幻灭。可以说，在内地房价出现普遍下跌前，政策调控房地产价格的决心不会改变。这也从另一个角度反映出未来经济预期难言乐观。

此外，欧元区各国财政部长表示将推迟决定向希腊拨付第二轮1300亿欧元的救援资金，这让希腊最终能否偿债的不确定性陡增。受此影响，市场避险情绪可能重新升温，欧美股市和大宗商品市场将面临短线回调压力，这势必会影响到A股市场。

但是上述利空的侵袭并没有令市场停止前进的步伐，虽然大盘一度大幅低开，但是自沪综指突破2300点关口以来，在流动性改善预期的推动下，大盘始终处於强势格局中，预计後市反弹仍有望延续。

不过，值得注意的是，信贷数据偏低预示A股流动性短期或将面临考验。同时2350点上方的风险与日俱增，在缺乏基本面支撑下，投资者需要提防市场大起大落。（完）

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