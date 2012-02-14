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冯涛股市实时分析 | 2012年 2月 14日 星期二 11:38 BJT

14日午间分析：沪指早盘高位震荡

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日早盘A股市场受到上方技术压力位的影响，继续呈现高位震荡整理态势。虽然盘中个股保持一定的活跃，但是指数上行阻力明显加大，同时成交量再度萎缩为短期大盘走势增加变数，午盘沪综指报收於2338.12点，下跌0.58%。

笔者认为，目前市场依然面临着众多的不确定性，随着1月份信贷数据低於预期，市场短线面临流动性考验，同时外围环境依旧动荡不安，以及来自技术层面的压制。因此，短期内股指或将维持震荡之势。（完）

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