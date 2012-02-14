14日盘後分析：A股处於阵痛期中

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到金融、有色等权重股低迷的拖累，今日A股市场全天继续呈现高位震荡整理态势。目前大盘上行阻力明显增加，但是股指始终处於强势格局中，通过震荡整理消化上方压力。

从技术层面看，近几日股指一直处於2350点一带的前期成交密集区，同时也逐渐逼近半年线，上行过程中将会面临较大的技术阻力，可以预见短期在多空双方激烈争夺中，大盘震荡加剧在所难免。

目前市场正处於上下两难的格局中，影响市场的几大因素近期也没有发生实质性变化，因此，在没有重大利好出现的情况下，短期内震荡盘整将是未来一段时间的主旋律。

投资者的信心如何、何时才能恢复？

首先我们先看看信心受什麽因素影响呢？笔者认为有这样几点，一是对风险的厌恶。任何一个投资都是利益的追逐者和风险的规避者，在欧债危机爆发、国内经济增速下滑以及紧缩政策难有实质性松动的背景下，投资者信心明显受到冲击。虽然在流动性改善预期下，信心有所恢复，但是目前市场中投资者的行为体现的更多是对风险的规避。

影响投资者信心的第二个因素是不确定性。目前来看，不确定主要源自後续政策走向。对宏观层面的经济增长速度和微观层面上市公司业绩，市场有两个担心，一个是如何遏制经济增速下滑趋势，第二个就是在内外环境不利的背景下是否会造成上市公司业绩大幅度下滑。

笔者认为，信心的恢复在於各种变动因素的明朗。其中我个人认为很关键的是上市公司的业绩，这决定了目前市场的估值是否合理。另外，投资者信心的恢复还来源於利好政策的累积，而当前管理层犹豫不决的态度只能是令投资者更加谨慎和犹豫。

总的来说，目前市场依然面临着很多的不确定性，经济下滑趋势以及外围环境依旧动荡不安都对股指反弹形成压制。同时，股指还将面临下降趋势线的考验以及半年线的压制。因此，短期内股指或将维持震荡之势，不过，後市大盘仍有反弹空间。

操作上，建议投资者持股待涨，不宜频繁换股，对於部分反弹进入高压力区的可适度减持。（完）

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