15日午间分析：沪指早盘低开高走

经过两个交易日的震荡盘整後，今日A股市场早盘呈现低开高走态势，在有色等权重股的带动下，股指一路震荡反弹，尽管盘中个股出现分化，但是市场做多热情仍然高涨，盘中也不乏热点板块，午盘沪综指报收於2364.92点，上涨0.86%。

笔者认为，自2132点开始的反弹，大盘已经有连续四周上涨，随着指数进入成交密集区，指数短期继续上行的压力有所加大。而反弹能否延续的关键就是量能是否能持续有效放大。短期看大盘仍有一定的反弹空间，但是高度和力度短期内或有所保留，不排除回落震荡蓄势的可能，待充分震荡消化上方压力後，大盘後市仍有望延续反弹。（完）