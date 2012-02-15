15日午间分析：沪指早盘低开高走

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
经过两个交易日的震荡盘整後，今日A股市场早盘呈现低开高走态势，在有色等权重股的带动下，股指一路震荡反弹，尽管盘中个股出现分化，但是市场做多热情仍然高涨，盘中也不乏热点板块，午盘沪综指报收於2364.92点，上涨0.86%。
笔者认为，自2132点开始的反弹，大盘已经有连续四周上涨，随着指数进入成交密集区，指数短期继续上行的压力有所加大。而反弹能否延续的关键就是量能是否能持续有效放大。短期看大盘仍有一定的反弹空间，但是高度和力度短期内或有所保留，不排除回落震荡蓄势的可能，待充分震荡消化上方压力後，大盘後市仍有望延续反弹。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。