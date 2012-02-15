15日盘後分析：逆水行舟 不进则退

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过两个交易日震荡盘整後，今日A股市场继续小幅反弹，其中沪综指创两个半月以来的新高，直逼半年线，短线强势特征明显。

从技术层面分析，目前市场继续上行存在不少压力。2350点上方压力重重，半年线近在咫尺，技术面压力意味着指数继续上攻难以一蹴而就。

政策真空，警惕短期流动性面临考验

投机资金，也就是俗称的热钱，包括国际热钱和国内的热钱，都有一个共同的特点，就是追逐超额收益，正是在这种特性的驱使下，A股市场在没有宏观面、基本面的配合下，仅仅依靠流动性改善预期，依然走出了连涨四周的反弹行情。

但是投机资金还有一个特性，就是避险性。随着一月信贷数据低於预期，1月CPI高於预期，再到地方楼市新政“叫停”，流动性改善预期作为本轮反弹的源动力不断地遭遇质疑。一旦预期发生变化，将会直接导致前期进场的资金再度流出，这对於A股市场而言，无异於釜底抽薪。

政策预期仍然存在

从政策层面看，虽然一月份经济数据延後了下调存准的时间，同时节後也没有实质性的利好政策出台，但是市场预期仍然存在。考虑到中国经济增长放缓可能带来的压力，央行未来再下调存款准备金率可能性依旧存在，这为市场带来了进一步想象的空间，加上近期权重股表现较为活跃，也透露出政策做多的意愿仍然较为积极。

笔者认为，尽管政策层面所释放出的信号给予市场一定支撑，但A股走势还需观察资金面宽松程度以及政策扶持力度，而近期资金面、政策面并没有出现大幅度放松，流动性状况仍然不能过分乐观。

总的来说，在众多的利好、利空消息交错下，A股市场在最近几个交易日内一直呈现强势震荡格局，但是就目前的市场成交量看，不足以支撑股指向上大幅拓展空间，资金的放大规模和股指的走势以及成交金额之间并不匹配，反映出市场对於股市後期发展还有所担心，导致做多资金不能放开手脚，不过，即便回调蓄势，其下跌空间也不会太大，後市A股市场仍然维持强势格局。（完）

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