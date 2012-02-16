16日午间分析：沪指早盘窄幅震荡

今日A股市场早盘呈现窄幅横盘震荡走势。受到昨夜外围市场不利的影响，沪深两市股指双双低开，随後在小盘股的带动下，股指一度回升，相比于题材股，今日权重股并没有市场预期的那样扛起领涨大旗，相反表现较为低迷，对指数形成拖累，午盘沪综指报收於2362.46点，下跌0.18%。