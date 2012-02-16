16日午间分析：沪指早盘窄幅震荡

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日A股市场早盘呈现窄幅横盘震荡走势。受到昨夜外围市场不利的影响，沪深两市股指双双低开，随後在小盘股的带动下，股指一度回升，相比于题材股，今日权重股并没有市场预期的那样扛起领涨大旗，相反表现较为低迷，对指数形成拖累，午盘沪综指报收於2362.46点，下跌0.18%。
笔者认为，昨日股指放量反弹逼近半年线，显示大盘 强势格局中，不过目前市场仍存在较多不确定性因素，如外围市场不利、短线流动性面临考验、政策预期不明朗以及来自技术层面的压力等等，因此，大盘连续上行并不具备条件，面对半年线关口，量能以及权重股将是指数能否冲关成功的关键。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。