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冯涛股市实时分析 | 2012年 2月 16日 星期四 11:55 BJT

16日午间分析：沪指早盘窄幅震荡

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘呈现窄幅横盘震荡走势。受到昨夜外围市场不利的影响，沪深两市股指双双低开，随後在小盘股的带动下，股指一度回升，相比于题材股，今日权重股并没有市场预期的那样扛起领涨大旗，相反表现较为低迷，对指数形成拖累，午盘沪综指报收於2362.46点，下跌0.18%。

笔者认为，昨日股指放量反弹逼近半年线，显示大盘 强势格局中，不过目前市场仍存在较多不确定性因素，如外围市场不利、短线流动性面临考验、政策预期不明朗以及来自技术层面的压力等等，因此，大盘连续上行并不具备条件，面对半年线关口，量能以及权重股将是指数能否冲关成功的关键。（完）

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