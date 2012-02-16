16日盘後分析：震荡蓄势利於反弹延续

面对近在咫尺的半年线，今日A股市场并未乘胜追击，全天呈现强势整理态势。受到外围市场下跌的影响，今日沪深两市股指双双低开，随後在题材股的带动下，盘中股指一度震荡回升，无奈权重股表现疲软，导致指数上攻乏力，尾盘沪综指报收於2356.86点，下跌0.42%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

面对近在咫尺的半年线，今日A股市场并未乘胜追击，全天呈现强势整理态势。受到外围市场下跌的影响，今日沪深两市股指双双低开，随後在题材股的带动下，盘中股指一度震荡回升，无奈权重股表现疲软，导致指数上攻乏力，尾盘沪综指报收於2356.86点，下跌0.42%。

从技术层面分析，昨日股指放量反弹逼近半年线，但是今日多方略显犹豫，显示该点位压力不可小觑，同时指数自2132点反弹以来，涨幅超过200点，在短期获利盘以及前期套牢盘的双重压力下，指数突破很难一蹴而就，不过，目前市场仍处於强势格局中。

笔者认为，短期内面对政策面、资金面以及技术面的影响，大盘出现震荡蓄势在所难免，尽管市场的人气已经得到恢复，赚钱效应慢慢回升，但A股短期仍存在回调压力，目前市场已经进入多空博弈期，维持强势格局的同时波动加剧在所难免。

总的来说，在股指连续突破了一系列的压力位之後，市场情绪明显好转，短期强势格局基本确立，但A股走势还需观察资金面宽松程度以及政策扶持力度，短期内投资者不能过分乐观。（完）

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