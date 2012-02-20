20日午间分析：沪指早盘小幅反弹

上周末央行意外下调存准0.5个百分点，龙年存准首降无疑增加了当前市场做多的底气，受此提振，今日沪深两市股指双双跳空高开，但是从早盘股指运行看，上行力度并不强，高开後股指基本上呈现高位横盘震荡态势，午盘沪综指报收於2377.96点，上涨0.88%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

上周末央行意外下调存准0.5个百分点，龙年存准首降无疑增加了当前市场做多的底气，受此提振，今日沪深两市股指双双跳空高开，但是从早盘股指运行看，上行力度并不强，高开後股指基本上呈现高位横盘震荡态势，午盘沪综指报收於2377.96点，上涨0.88%。

笔者认为，由於本次降准可能对流动性的释放作用有限，因此，大盘表现并不是非常抢眼，尤其在1月份外汇占款数据尚未公布的情况下，本次降准被部分市场人士解读为缓解上周资金面的突发紧张状况。

不过，本次下调存准可以标志着货币政策预调微调的大幕正式拉开，尽管货币政策拐点是否到来还有待商榷，但是政策走向的逐步明朗，对於A股後市走向起到指导性作用，後市投资者应将更多注意力放在基本面上，不可盲目乐观。（完）

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