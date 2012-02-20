20日盘後分析：跟着政策走

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

周末央行宣布龙年首次下调存款准备金率，受此消息提振，今日沪深两市股指早盘双双跳空高开，尽管盘面交投活跃，但是大盘涨势却渐趋平淡，全天呈现高开後回落走势，尾盘沪综指报收於2363.60点，微涨0.27%。

从今日盘面观察，此次降准符合市场预期，同时多数分析人士认为，央行此次降准更多是为了缓解流动性紧张局面并拉低银行间利率，以保持银行体系流动性平稳，有利於缓解存贷比对部分银行放贷能力的约束，而并非意味着货币政策转向宽松。因此，今日市场并未表现出期待中的强势。

分清“直接”和“间接”的政策影响

众所周知，A股市场又称“政策市”，政策导向对市场走势有着非常关键的、甚至是决定性的影响作用，于是在对後市的判断上，投资者也学会了“跟着政策走”的简单逻辑。

政策微调是今年出现频率最高的一个词，宏观调控对市场的影响也是大家津津乐道的话题。从这两年股指表现看，真正起到立竿见影效果的还是来源於直接政策。所谓直接政策是直接针对股市的，就象5.30的印花税政策，而间接的政策，也就是近期管理层所采取的政策微调。

对於A股而言，存款准备金率与股市只有间接关系，没有什麽直接证据可以证明存款准备金率下调会提振股市，下调存准肯定会对市场短期情绪带来刺激，关键问题在於这种短期效应能持续多长时间，同时效应过後A股走势将会如何？

央行此次下调准备金率，毫无疑问指向释放流动性，央行此次下调存款准备金率後，此举可望释放近4000亿元流动性。但是对於目前A股市场的总量看，对缓解市场紧张流动性的效果不能过於乐观，可以说此次下调准备金，信号作用明显大於实际作用。

一方面，资金面的实质性宽松程度有限，这一次下调存准率主要是为了缓解意外紧张的流动性，因此对市场资金宽松的影响程度不大。

另一方面，短期看，本次下调存准率的影响毋庸置疑是正向的，但从历史经验看，考虑到国内经济底部未现、欧债危机尚未彻底解决、国际原油价格再次突破百美元大关，现在判断股市已经反转恐为时过早。

对於未来市场的走势，笔者认为，本次下调存准可以标志着货币政策预调微调开始提速，尽管货币政策拐点是否到来还有待商榷，但是未来政策导向愈加清晰，这对於A股後市走向起到指导性作用。不过，随着政策面的明朗，後市投资者应将更多注意力转移到基本面上，不可盲目乐观。（完）

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