21日午间分析：股指受制於半年线

在外围股市上涨的背景下，今日A股市场早盘却呈现震荡调整走势，股指开盘後一度上行，但是由於受到半年线的压制，盘中出现一波快速回落，同时在股指回落的过程中，成交量有所放大，午盘沪综指报收於2354.74点，下跌0.37%。