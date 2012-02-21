21日午间分析：股指受制於半年线

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
在外围股市上涨的背景下，今日A股市场早盘却呈现震荡调整走势，股指开盘後一度上行，但是由於受到半年线的压制，盘中出现一波快速回落，同时在股指回落的过程中，成交量有所放大，午盘沪综指报收於2354.74点，下跌0.37%。
随着此前市场预期的降准兑现，多空双方分歧有所加剧，尤其是面对半年线的重要阻力位，指数上攻略显犹豫，同时不少资金借机获利了结。虽然短期紧张流动性有望缓解，但是经济仍面临较大的不确定性，欧债危、上市公司业绩、新股扩容等不利因素依然困扰市场。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。