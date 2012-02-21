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冯涛股市实时分析 | 2012年 2月 21日 星期二 11:53 BJT

21日午间分析：股指受制於半年线

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

在外围股市上涨的背景下，今日A股市场早盘却呈现震荡调整走势，股指开盘後一度上行，但是由於受到半年线的压制，盘中出现一波快速回落，同时在股指回落的过程中，成交量有所放大，午盘沪综指报收於2354.74点，下跌0.37%。

随着此前市场预期的降准兑现，多空双方分歧有所加剧，尤其是面对半年线的重要阻力位，指数上攻略显犹豫，同时不少资金借机获利了结。虽然短期紧张流动性有望缓解，但是经济仍面临较大的不确定性，欧债危、上市公司业绩、新股扩容等不利因素依然困扰市场。（完）

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