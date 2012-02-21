21日盘後分析：攻坚战日渐激烈

今日A股市场再度“力挽狂澜”，显示当前大盘处於强势格局中，尤其是临近收盘，大量买盘涌入，带动指数拉升，天枰再度向多方倾斜。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场再度“力挽狂澜”，显示当前大盘处於强势格局中，尤其是临近收盘，大量买盘涌入，带动指数拉升，天枰再度向多方倾斜。

受到昨夜外围股市收涨的提振，同时降准效应犹在，今日沪深两市股指小幅高开後一度上行，但是受到半年线的压制，股指上行受阻并且快速回落，午後随着板块个股回暖，指数再度走高，其中沪综指成功跃上半年线直指2400点关口，尾盘沪综指报收於2381.43点，上涨0.75%。

从技术层面分析，多空之间的争夺正在进入白热化，半年线争夺势必不会一帆风顺，短线仍存在回调的风险，大盘波动加剧在所难免。目前点位处於前期成交密集区，量能将成为後市反弹能否延续的关键。

笔者认为，央行意外下调存准率，意在缓解当前市场资金紧张压力，虽然目前言货币政策出现拐点还为时尚早，但是存准率下调意味着政策微调预调开始提速。

在之前的文章中，笔者曾提到，政策导向将成为短期大盘走势的风向标，从近期管理层一系列动作看，稳定、呵护意图较为明显，证监会对大股东增持的鼓励措施与前期郭树清主席指出A股具有罕见投资价值，反映了管理层对当前市场价值的认可，有助於提振投资者信心。

对於A股後市而言，短线大盘仍处於强势格局中，不过从本周指数上行步履蹒跚看，反弹之路注定坎坷，虽然短期紧张流动性较前期得到一定的缓解，但是经济仍面临较大的不确定性，欧债危、上市公司业绩、新股扩容等不利因素依然困扰市场。

操作上，投资者可密切关注成交量以及权重股的变化，如果後市持续放量且权重发力，後市可看高一线。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。