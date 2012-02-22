22日午间分析：沪指直逼2400

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
自昨日突破半年线後，今日沪综指围绕该点位强势震荡消化上方压力，并且进一步向2400点关口逼近。今日早盘成交量较昨日明显放大，一方面说明半年线附近压力较重，另一方面也反映出当前市场做多热情犹在，午盘沪综指报收於2392.16点，上涨0.45%。
从盘面观察，今日有市场传闻称上海扩大二套房购买资格范围，这一消息被市场视为房地产政策局部放松的又一信号受此提振，近两日房地产板块表现活跃，尽管近期市场预期房地产调控放松预期强烈，但是鉴於当前管理层楼市调控不放松的基调，因此投资者仍需保持谨慎。
笔者认为，在流动性改善预期下，大盘保持震荡上行态势，不过半年线的多空争夺并未分出胜负，因此投资者不可盲目乐观。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。