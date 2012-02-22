22日午间分析：沪指直逼2400

自昨日突破半年线後，今日沪综指围绕该点位强势震荡消化上方压力，并且进一步向2400点关口逼近。今日早盘成交量较昨日明显放大，一方面说明半年线附近压力较重，另一方面也反映出当前市场做多热情犹在，午盘沪综指报收於2392.16点，上涨0.45%。

从盘面观察，今日有市场传闻称上海扩大二套房购买资格范围，这一消息被市场视为房地产政策局部放松的又一信号受此提振，近两日房地产板块表现活跃，尽管近期市场预期房地产调控放松预期强烈，但是鉴於当前管理层楼市调控不放松的基调，因此投资者仍需保持谨慎。