版本:
中国
冯涛股市实时分析 | 2012年 2月 22日 星期三 11:56 BJT

22日午间分析：沪指直逼2400

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

自昨日突破半年线後，今日沪综指围绕该点位强势震荡消化上方压力，并且进一步向2400点关口逼近。今日早盘成交量较昨日明显放大，一方面说明半年线附近压力较重，另一方面也反映出当前市场做多热情犹在，午盘沪综指报收於2392.16点，上涨0.45%。

从盘面观察，今日有市场传闻称上海扩大二套房购买资格范围，这一消息被市场视为房地产政策局部放松的又一信号受此提振，近两日房地产板块表现活跃，尽管近期市场预期房地产调控放松预期强烈，但是鉴於当前管理层楼市调控不放松的基调，因此投资者仍需保持谨慎。

笔者认为，在流动性改善预期下，大盘保持震荡上行态势，不过半年线的多空争夺并未分出胜负，因此投资者不可盲目乐观。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 冯涛股市实时分析

热门文章

编辑推荐

文章推荐