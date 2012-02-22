22日盘後分析：2400点能否突围成功

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

继周三成功站上半年线後，今日多方再度发力，沪综指倚靠半年线成功向2400点关口突围，同时两市成交量明显放大，显示当前市场做多热情高涨，可以说沪综指站稳半年线几乎悬念，未来反弹行情有望延续。

从技术层面分析，尽管股指连续突破半年线以及2400点关口，强势特征明显，但是目前指数正处於前期成交密集区，大量套牢盘存在套现的压力，短线回调风险仍没有解除，因此，指数能否站稳2400点且继续上行，还要看成交量以及权重股的表现，不过，即使大盘短线震荡整固也不会改变反弹走势。

从今日盘面观察，市场最具人气的板块之一房地产板块无疑表现的最为突出，受到市场传闻上海楼市调控政策出现微调消息的刺激，两市地产股表现抢眼，不过，尽管近期市场预期房地产调控放松预期强烈，但是鉴於当前管理层楼市调控不放松的基调，因此投资者对该板块个股仍需保持适当谨慎。

大盘自2312点反弹至今，涨幅超过10%，随着指数上行压力加大，利好预期兑现，以及基本面仍存在较多不确定性，种种不利因素叠加共振下，指数上行之旅愈发坎坷。

众所周知，中国股市一个重要的特征就是资金推动型，流动性是否充裕直接影响大盘的走向，周末央行意外降准、频频公开市场操作，目的明确，即缓解近期日渐趋紧的资金面。

近几日此前反弹的主流板块煤炭与有色等主流板块之所以按兵不动，很大程度上受制於资金面。鉴於权重股在市场中所占的比重，拉抬指数必然需要该类个股的配合，而活跃市场氛围、增强赚钱效应则需题材股的支持。

此外，投资者信心也相当重要，近期板块个股表现活跃，同时市场面对利空因素始终拒绝大幅回调，这显示当前投资者信心得到有效的恢复。

笔者认为，大盘反弹空间有望进一步打开，但是随着多空博弈进入白热化阶段，指数波动加剧在所难免，不过，即使大盘出现短线调整也不改震荡上行趋势。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。