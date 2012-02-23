23日午间分析：沪指围绕2400震荡

受到惠誉下调希腊主权债务评级至“最垃圾级”的影响，昨夜欧美股市纷纷下挫，而A股也受到了一定的波及。早盘沪深两市股指小幅低开，随後在2400点上方呈现高位震荡整理态势，地产股仍然保持活跃，有效的维系了市场人气，午盘沪综指报收於2402.30点，下跌0.05%。