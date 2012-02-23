23日午间分析：沪指围绕2400震荡

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到惠誉下调希腊主权债务评级至“最垃圾级”的影响，昨夜欧美股市纷纷下挫，而A股也受到了一定的波及。早盘沪深两市股指小幅低开，随後在2400点上方呈现高位震荡整理态势，地产股仍然保持活跃，有效的维系了市场人气，午盘沪综指报收於2402.30点，下跌0.05%。
笔者认为，短期内股指连续攻克半年线以及2400点关口，强势特征明显，但是目前指数正处於前期成交密集区，上方压力过重导致大盘仍未摆脱危险区域，在放量成功突破前市场仍存在调整风险，同时来自宏观面、外围市场以及资金面等不利因素也对反弹形成压制。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。