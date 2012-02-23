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冯涛股市实时分析 | 2012年 2月 23日 星期四 12:13 BJT

23日午间分析：沪指围绕2400震荡

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到惠誉下调希腊主权债务评级至“最垃圾级”的影响，昨夜欧美股市纷纷下挫，而A股也受到了一定的波及。早盘沪深两市股指小幅低开，随後在2400点上方呈现高位震荡整理态势，地产股仍然保持活跃，有效的维系了市场人气，午盘沪综指报收於2402.30点，下跌0.05%。

笔者认为，短期内股指连续攻克半年线以及2400点关口，强势特征明显，但是目前指数正处於前期成交密集区，上方压力过重导致大盘仍未摆脱危险区域，在放量成功突破前市场仍存在调整风险，同时来自宏观面、外围市场以及资金面等不利因素也对反弹形成压制。（完）

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