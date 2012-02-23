23日盘後分析：震荡盘升将是主基调

受到昨夜欧美市场下挫以及指数上方压力的影响，今日A股市场上行步伐有所减缓，全天呈现强势震荡整理态势，其中沪综指尽管盘中一度退守2400点关口，但是在较高量能的支撑下，沪综指始终站在该关口上方，尾盘沪综指报收於2409.55点，微涨0.25%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到昨夜欧美市场下挫以及指数上方压力的影响，今日A股市场上行步伐有所减缓，全天呈现强势震荡整理态势，其中沪综指尽管盘中一度退守2400点关口，但是在较高量能的支撑下，沪综指始终站在该关口上方，尾盘沪综指报收於2409.55点，微涨0.25%。

从今日盘面观察，近期楼市调控政策放松预期强烈，同时不少地方政策“变相”微调，受此提振，地产股近几日表现抢眼，大大提升了市场人气，不过，中央对地产调控基调并未改变，地产政策仍然存在较大的变数，因此地产股的表现或将左右短期市场运行的格局。

从技术层面分析，短期内大盘连续上攻重要阻力位，做多动能得到一定的消耗，同时是否成功站稳“牛熊分界线”—半年线还有待进一步确认，不过从目前情况看，站稳几乎没有悬念。

在这里笔者重点提一下成交量，连续两个交易日沪综指放量冲上半年线以及2400点关口，自指数冲上2400点整数关口之後，虽然成交量较前期明显放大，但是以现在的量能水平，可以说2400点附近的套牢盘压力始终无法完全消化，因此，後市指数上涨的空间很大程度上将取决於量能水平。

笔者认为，连续快速拉升导致短期股指上攻後劲不足，不排除短期大盘出现休整的可能。不过，预计调整的空间有限，继续震荡盘升将是未来行情的主要趋势，

操作上，未来反弹趋势有望延续，因此投资者可利用指数调整的时候积极参与，保持仓位的动态平衡。（完）

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