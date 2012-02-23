23日盘後分析：震荡盘升将是主基调

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受到昨夜欧美市场下挫以及指数上方压力的影响，今日A股市场上行步伐有所减缓，全天呈现强势震荡整理态势，其中沪综指尽管盘中一度退守2400点关口，但是在较高量能的支撑下，沪综指始终站在该关口上方，尾盘沪综指报收於2409.55点，微涨0.25%。
从今日盘面观察，近期楼市调控政策放松预期强烈，同时不少地方政策“变相”微调，受此提振，地产股近几日表现抢眼，大大提升了市场人气，不过，中央对地产调控基调并未改变，地产政策仍然存在较大的变数，因此地产股的表现或将左右短期市场运行的格局。
从技术层面分析，短期内大盘连续上攻重要阻力位，做多动能得到一定的消耗，同时是否成功站稳“牛熊分界线”—半年线还有待进一步确认，不过从目前情况看，站稳几乎没有悬念。
在这里笔者重点提一下成交量，连续两个交易日沪综指放量冲上半年线以及2400点关口，自指数冲上2400点整数关口之後，虽然成交量较前期明显放大，但是以现在的量能水平，可以说2400点附近的套牢盘压力始终无法完全消化，因此，後市指数上涨的空间很大程度上将取决於量能水平。
笔者认为，连续快速拉升导致短期股指上攻後劲不足，不排除短期大盘出现休整的可能。不过，预计调整的空间有限，继续震荡盘升将是未来行情的主要趋势，
操作上，未来反弹趋势有望延续，因此投资者可利用指数调整的时候积极参与，保持仓位的动态平衡。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。