一周综述：攻坚战 多方占先机

本周A股市场走势甚为强劲，股指连续5个交易日放量震荡盘升，继沪综指与沪深300指数站上半年线之後，深成指於周五终於突破半年线，而创业板与中小板指数目前距离半年线仍有段距离。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

本周A股市场走势甚为强劲，股指连续5个交易日放量震荡盘升，继沪综指与沪深300指数站上半年线之後，深成指於周五终於突破半年线，而创业板与中小板指数目前距离半年线仍有段距离。

经过上周的强势震荡後，本周大盘在央行降准预期兑现的提振下，一路震荡上行，沪综指连续攻克半年线以及2400点关口，同时盘中也出现了领涨板块，在地方楼市调控政策“微调”的刺激下，地产行业政策底的预期渐趋强烈，地产股也成为近期少有的持续的热点板块。

从技术层面分析，自2312点反弹至今，沪综指累计涨幅超过10%，短线积累了大量的获利盘，同时目前指数正处於前期成交密集区，有大量前期套牢盘急需消化，在上述双重压力的压制下，大盘後市上行阻力将骤增。同时市场技术指标严重超买，不排除大盘短线回调的风险，不过，预计大盘的调整幅度或许较为有限，充分震荡消化上方压力後，大盘仍将重拾升势。

本周市场的焦点无疑就是上周末央行意外降准，市场参与各方多数乐观，这也导致本周大盘在技术压力较大的情况下反而拒绝调整，连续走出放量上攻行情，可以说，短期回调风险正在逐渐集聚，未来指数波动加剧在所难免。

笔者认为，上周末央行意外下调存准率，意在缓解当前市场资金紧张压力，虽然目前言货币政策出现拐点还为时尚早，但是存准率下调意味着政策微调预调开始提速。

在之前的文章中，笔者曾提到，政策导向将成为短期大盘走势的风向标，从近期管理层一系列动作看，稳定、呵护意图较为明显，证监会对大股东增持的鼓励措施与管理层指出A股具有罕见投资价值，反映了管理层对当前市场价值的认可，有助於提振投资者信心。

另外，众所周知，中国股市一个重要的特征就是资金推动型，流动性是否充裕直接影响大盘的走向，周末央行意外降准、频频公开市场操作，目的明确，即缓解近期日渐趋紧的资金面。

本周，此前反弹的主流板块煤炭与有色等主流板块之所以按兵不动，很大程度上受制於资金面。鉴於权重股在市场中所占的比重，拉抬指数必然需要该类个股的配合，而活跃市场氛围、增强赚钱效应则需题材股的支持。

此外，投资者信心也相当重要，近期板块个股表现活跃，同时市场面对利空因素始终拒绝大幅回调，这显示当前投资者信心得到有效的恢复。

对於A股後市而言，震荡盘升将是未来主基调，不过，技术面压力将加大短线震荡回调的概率，同时当前经济仍面临较大的不确定性，欧债危机、上市公司业绩、新股扩容等不利因素依然困扰市场。

笔者认为，市场驱动力主要来自於对未来经济预期的改变、基本面改变、估值提升、资金宽松等。从这个角度而言，基本面才是支撑股市上涨的关键基础。因此，目前行情仅是反弹非反转，当前A股并不具备开启牛市的条件。

操作上，投资者可利用指数调整的时候积极参与，保持仓位的动态平衡。（完）

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