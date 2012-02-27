27日午间分析：沪指早盘强势补缺

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
继沪综指周K线六连阳之後，今日A股市场再接再厉，沪综指直接强势“补缺”，2449-2456之间的缺口被完全补上，短线强势格局延续，两市半日成交1300多亿元，市场做多热情大幅提升。午盘沪综指报收於2457.49点，上涨0.73%。
笔者认为，经过连续的上涨後，虽然短线技术指标严重超买，但是指数丝毫没有休整的意思，进一步确立反弹的强势，盘中继地产之後，汽车、有色纷纷接过反弹接力棒，板块轮动特征明显，不过，目前看多方面因素不支持股指转势，因此，反弹趋势不变但是短线回调风险犹在，当然回调会是投资者介入的好机会。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。