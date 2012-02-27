27日午间分析：沪指早盘强势补缺

继沪综指周K线六连阳之後，今日A股市场再接再厉，沪综指直接强势“补缺”，2449-2456之间的缺口被完全补上，短线强势格局延续，两市半日成交1300多亿元，市场做多热情大幅提升。午盘沪综指报收於2457.49点，上涨0.73%。

笔者认为，经过连续的上涨後，虽然短线技术指标严重超买，但是指数丝毫没有休整的意思，进一步确立反弹的强势，盘中继地产之後，汽车、有色纷纷接过反弹接力棒，板块轮动特征明显，不过，目前看多方面因素不支持股指转势，因此，反弹趋势不变但是短线回调风险犹在，当然回调会是投资者介入的好机会。（完）