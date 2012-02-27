27日盘後分析：回调或是介入好机会

今日A股市场全天呈现冲高回落走势。早盘带着周K线六连阳的气势，沪综指高开後继续反弹，强势将2449-2456之间的缺口完全补上，午後更是大幅反弹，再创本轮反弹新高，不过，经过连续的上涨後，市场明显後劲不足，在多重因素的共振下，股指最终冲高回落，尾盘沪综指报收於2447.06点，上涨0.29%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场全天呈现冲高回落走势。早盘带着周K线六连阳的气势，沪综指高开後继续反弹，强势将2449-2456之间的缺口完全补上，午後更是大幅反弹，再创本轮反弹新高，不过，经过连续的上涨後，市场明显後劲不足，在多重因素的共振下，股指最终冲高回落，尾盘沪综指报收於2447.06点，上涨0.29%。

从技术层面分析，今日指数“强行”补缺，显示短线强势格局依旧，但是由於连续上涨导致高企的技术超买指标股有可能进一步钝化，因此修复技术指标的要求就越强烈，股指今日冲高回落意味着短线A股面临着较大的调整压力，短期指数震荡在所难免。

现阶段A股市场出现了近期少有的强势特征，投资者欣慰指数连创反弹新高之余，也对後市走势存在一定的担忧，是继续高歌猛进，还是“中途加油”，或者是反弹接近尾声？种种疑问或将造成场内出现较大的分歧。

笔者认为，近一段时间投资者情绪大幅转暖有助於後市股指继续上行，但是，随着指数进入2450点一带，套牢盘众多，同时短线获利盘的积累，股指势必会出现震荡走势。短期内不排除震荡回落整固的可能。不过，就大趋势而言，反弹向上的格局未变，两市股指还有一定的上涨空间。

操作上，目前看多方面因素不支持股指反转，短线回调风险犹在，但是反弹趋势仍将延续，因此，回调会是投资者介入的好机会。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。