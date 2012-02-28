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冯涛股市实时分析 | 2012年 2月 28日 星期二 11:52 BJT

28日午间分析：技术调整压力骤增

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘呈现高位震荡整理走势。受到昨日指数冲高回落的影响，今日沪综指小幅低开後，完全回补昨日的跳空缺口，并且一度退守5日均线，随後在金融股力挺大盘的带动下，大盘一度震荡翻红，无奈上方压力沉重，同时资源股、地产股一改强势，纷纷陷入调整，最终股指再度回落，午盘沪综指报收於2437.47点，下跌0.39%。

笔者认为，反弹行情已经持续了近两个月，沪综指最大涨幅也已经超过15%。继昨日大盘冲高回落後，在强大的技术压力面前，大盘短期回调整固概率加大，宏观经济数据、政策指引以及外围经济等因素将成为决定後市走势的关键因素。（完）

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