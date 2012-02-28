28日午间分析：技术调整压力骤增

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日A股市场早盘呈现高位震荡整理走势。受到昨日指数冲高回落的影响，今日沪综指小幅低开後，完全回补昨日的跳空缺口，并且一度退守5日均线，随後在金融股力挺大盘的带动下，大盘一度震荡翻红，无奈上方压力沉重，同时资源股、地产股一改强势，纷纷陷入调整，最终股指再度回落，午盘沪综指报收於2437.47点，下跌0.39%。
笔者认为，反弹行情已经持续了近两个月，沪综指最大涨幅也已经超过15%。继昨日大盘冲高回落後，在强大的技术压力面前，大盘短期回调整固概率加大，宏观经济数据、政策指引以及外围经济等因素将成为决定後市走势的关键因素。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。