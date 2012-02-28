28日盘後分析：市场预期有所动摇

继昨日股指收出长上影线後，今日市场并未出现预期中的的调整。今日大盘一改近期连涨的强劲势头，全天呈现高位震荡走势，尽管多方并不甘心且尾盘指数强势收复失地，但是短线回调风险仍然没有消除。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

继昨日股指收出长上影线後，今日市场并未出现预期中的的调整。今日大盘一改近期连涨的强劲势头，全天呈现高位震荡走势，尽管多方并不甘心且尾盘指数强势收复失地，但是短线回调风险仍然没有消除。

从技术层面分析，短期大盘加速上扬後，随着指数进入2450点一带，套牢盘众多，同时短线获利盘的积累，在上述双重压力的压制下，股指面临技术性回调，尽管中期上行趋势还未结束，但短期震荡过程在所难免。

本周以来，虽然指数连创反弹新高，但是经过前期的快速上扬後，做多动能得到较大的消耗，在此消彼长的过程中，股指上行步伐愈发艰难。可以说，短线指数波动之所以有所加剧，来自技术面的压力是一方面，另一方面则来自於经济面、政策面以及外部环境的不确定性，在此背景下，相比于本轮反弹初期，A股的投资环境已经发生了些许变化。

历年3月都是我国召开“两会”的时期，这个阶段股市的表现更多的要受到政策预期的影响。

众所周知，政策和资金是促成反弹的两大要素，但如果仅仅是政策刺激和资金推动，那麽这次行情只能定义为中级反弹行情，因为我们不能指望政策总是保持着激进的速度，也不能保证资金源源不断进入股市。就目前的市场环境而言，资金和政策似乎都遇到了瓶颈，这个时候投资者就更应该警惕指数和个股的短期杀伤力。

市场预期有所动摇

能够吸引资金进入市场的因素在於对未来的良好预期，此前由於政策放松预期不断得到强化的刺激，加上管理层呵护股市意图明显，市场信心渐趋回暖，但是经过一段时间的消化後，特别是近期，市场良好预期已经有所动摇。

最近两周指数反弹提速，很大程度上得益於成交量的配合，无论是主力资金还是游资，他们都有一个共同的特点，就是追逐超额收益，正是在这种特性的驱使下，大盘在没有宏观面、基本面的配合下拒绝技术回调，反而叠创反弹新高。

但是资金还有一个特性，就是避险性。当市场各方面因素都不支持指数连续上行、市场分歧有所加剧的时候，单纯依靠权重股强行拉抬指数，只能延缓调整到来的时期，而无法逆转市场预期，同时也会加快资金出逃的速度。

总的来说，短线大盘回调风险加大，虽然经过充分震荡整固後，本轮反弹还将延续，但是在这个过程中，个股的操作难度将会逐渐加大。投资者应该警惕短期涨幅较大个股的回调风险，把握市场运行节奏，不宜盲目追涨。（完）

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