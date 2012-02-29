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冯涛股市实时分析 | 2012年 2月 29日 星期三 11:53 BJT

29日午间分析：沪指早盘险守5日线

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

连续两个交易日冲高回落後，今日A股市场出现“久违”的回调走势。沪深两市股指早盘低开低走，受上海重申严格执行住房限售政策消息影响，地产股成为今日市场主要做空力量，同时金融股也加入调整行列，受此影响，沪综指盘中一度跌破5日均线支撑，午盘沪综指报收於2437.35点，下跌0.59%。

笔者认为，随着上海重申限购政策，令近期持续升温的地产政策微调的预期再度落空，由此大盘顺势出现调整，预计短期大盘进入震荡调整阶段，以消化上方压力後仍能重拾升势。建议投资者适度降低仓位。（完）

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