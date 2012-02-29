29日午间分析：沪指早盘险守5日线

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
连续两个交易日冲高回落後，今日A股市场出现“久违”的回调走势。沪深两市股指早盘低开低走，受上海重申严格执行住房限售政策消息影响，地产股成为今日市场主要做空力量，同时金融股也加入调整行列，受此影响，沪综指盘中一度跌破5日均线支撑，午盘沪综指报收於2437.35点，下跌0.59%。
笔者认为，随着上海重申限购政策，令近期持续升温的地产政策微调的预期再度落空，由此大盘顺势出现调整，预计短期大盘进入震荡调整阶段，以消化上方压力後仍能重拾升势。建议投资者适度降低仓位。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。