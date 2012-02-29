29日盘後分析：短调基本达成共识

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
经过连续两个交易日的冲高回落後，市场预期的短线调整终於姗姗来迟。全天沪深两市股指震荡下挫，虽然盘中不乏权重护盘，但是在强大的技术压力面前，指数欲涨乏力，多数个股陷入调整，尾盘沪综指报收於2428.49点，下跌0.95%。
从技术层面分析，从2312点反弹至今，大盘累计涨幅已经超过10%，丰厚的短线获利盘以及前期套牢盘的双重压制下，大盘短线出现调整确实合情合理。不过，投资者也不用太过悲观，本轮反弹趋势并未终结，短期充分震荡消化上方压力後，指数仍将重拾升势。
从盘面观察，受上海重申严格执行住房限售政策消息影响，近期持续升温的地产政策微调的预期再度落空，地产板块则成为调整的重灾区，地产相关产业链个股也悉数下跌。同时，科技股也出现了较大程度的调整，可见，前期的热点题材全都出现了较大幅度的回调，资金短期获利了结达成了共识。
笔者认为，由於政策和舆论环境在“两会”前继续偏暖，因此，反弹行情并未结束，但是解放前期平台附近的套牢盘需要一个过程，短线股指或将在2,400点附近震荡整固，以消化上方压力。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。