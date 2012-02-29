29日盘後分析：短调基本达成共识

经过连续两个交易日的冲高回落後，市场预期的短线调整终於姗姗来迟。全天沪深两市股指震荡下挫，虽然盘中不乏权重护盘，但是在强大的技术压力面前，指数欲涨乏力，多数个股陷入调整，尾盘沪综指报收於2428.49点，下跌0.95%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过连续两个交易日的冲高回落後，市场预期的短线调整终於姗姗来迟。全天沪深两市股指震荡下挫，虽然盘中不乏权重护盘，但是在强大的技术压力面前，指数欲涨乏力，多数个股陷入调整，尾盘沪综指报收於2428.49点，下跌0.95%。

从技术层面分析，从2312点反弹至今，大盘累计涨幅已经超过10%，丰厚的短线获利盘以及前期套牢盘的双重压制下，大盘短线出现调整确实合情合理。不过，投资者也不用太过悲观，本轮反弹趋势并未终结，短期充分震荡消化上方压力後，指数仍将重拾升势。

从盘面观察，受上海重申严格执行住房限售政策消息影响，近期持续升温的地产政策微调的预期再度落空，地产板块则成为调整的重灾区，地产相关产业链个股也悉数下跌。同时，科技股也出现了较大程度的调整，可见，前期的热点题材全都出现了较大幅度的回调，资金短期获利了结达成了共识。

笔者认为，由於政策和舆论环境在“两会”前继续偏暖，因此，反弹行情并未结束，但是解放前期平台附近的套牢盘需要一个过程，短线股指或将在2,400点附近震荡整固，以消化上方压力。（完）

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